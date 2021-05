Les decía que las llevaría a “cazar fantasmas” pero luego las violaba en lugares remotos de Texas

TEXAS – Con la propuesta de llevarlas a “cazar fantasmas” en locaciones remotas, un ex policía del área de Houston presuntamente asalto sexualmente a varias mujeres durante los recorridos, según informaron las autoridades.

Algunas de las víctimas han acusado a David Lynn Turner, de 46 años, por asalto sexual y se teme que pueden exisitir más mujeres que fueron agredidas por el hombre.

Según la Policía, Turner buscaba a sus víctimas en las redes sociales y aplicaciones para buscar pareja con el engaño de que realizaba aventuras con el propósito de cazar fantasmas en lugares remotos de los condados San Jacinto y Montgomery.

Investigadores informaron que Turner citaba a las mujeres y luego las trasladaba a zonas remotas en su camioneta donde presuntamente buscarían fantasmas. Al llegar a los sitios solitarios Turner comenzaba a agredir sexualmente a las mujeres.

