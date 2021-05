Una madre captura en video a su hija cuando huye de un tiburón en una playa de Hawaii

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una madre que grabó a su hija de 6 años jugando en las olas en una playa de Hawaii capturó el momento en que la niña fue perseguida en el agua por un tiburón.

Sheri Gouveia dijo que estaba grabando un video de su hija, Anela Rezentes, en la playa de Kalama en Kailua, una ciudad en la costa este de la isla de Oahu, cuando la niña de repente salió corriendo del agua y gritó que había visto un tiburón.

La niña dijo que fue un momento que nunca olvidará.

“Mi alma dejó mi cuerpo”, dijo Anela Rezentes, la nativa de Kailua de 6 años que fue perseguida por un tiburón. “Vi un tiburón. No me di cuenta de que estaba a mis espaldas. Así que tenía muchas ganas de salir corriendo. Estaba muy asustada.”

“Cuando salió del agua, estaba histérica”, dijo su madre Sheri Gouveia a KHON-TV. “Así que corrí, lo estaba buscando, pero no podía verlo. No me di cuenta de que en realidad era un tiburón. Eso es lo que me sorprendió”.

Cuando Gouveia revisó las imágenes de su video, descubrió que realmente un tiburón se había acercado mucho a su hija.

Los expertos revisaron el video y dijeron que parece ser un tiburón punta negra, una especie conocida por cazar peces en aguas poco profundas. Ellos dijeron que la niña probablemente no estuvo en peligro porque ese tipo de tiburón se acercara.

No fue tan afortunada una mujer en Florida

Una mujer que estaba en una playa de Florida no resultó tan afortunada como la niña de Hawaii, cuando estaba sentada en una tabla de remo en New Smyrna Beach el viernes y se convirtió en la primera persona mordida por un tiburón este año en el condado de Volusia, según las autoridades.

La mujer, que vive en New Smyrna Beach, estaba sentada en el tablero poco después de las 9 am en el agua de 8 a 10 pies de profundidad cuando fue mordida en el pie, dijo la capitana Tammy Malphurs, portavoz de Beach Safety Ocean Rescue a The Daytona Beach News Journal.

Si bien la mujer no vio lo que la mordió, se presume que fuera un tiburón, dijo Malphurs.

La mujer sufrió laceraciones en el pie y fue trasladada a un hospital por motivos de precaución.

El primer ataque con mordedura de tiburón de 2021 en el condado de Volusia se produjo un poco más de un mes después de las primeras mordeduras de tiburón reportadas el año pasado, que sucedieron el 22 de marzo. Dos personas fueron mordidas por tiburones ese día con dos horas de diferencia.

Este condado de Florida tiene fama de ser la capital de mordidas de tiburón del mundo, el año pasado un total de 10 personas fueron mordidas por tiburones en Volusia.