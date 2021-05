Así fue como José Eduardo Derbez malgastó su dinero

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

José Eduardo Derbez es hijo de dos grandes figuras latinas del medio artístico: la actriz Victoria Ruffo y el comediante Eugenio Derbez, por ello sería difícil de creer que el actor pudiera pasar por problemas económicos. Sin embargo él ha revelado que no le gusta aprovecharse de sus famosos apellidos y esto le ha hecho las cosas más difíciles.

En una entrevista que dio para el canal “Faisy” de Youtube, el actor de 28 años relató cómo fue quedarse prácticamente sin dinero cuando tenía 22 años. El también influencer destacó que fue una de las etapas más difíciles de su vida pues todo lo que ganaba se lo gastaba.

“Compré un coche, yo vivía con mi ex novia. Empecé a invitar a todo mundo”, dijo “y me quedé literal sin un peso“, confesó.

José Eduardo relató que siempre ha sido una persona muy social, que le gusta salir de fiesta y esto fue la principal razón que lo llevó a malgastar su dinero.

“De repente no había trabajo y me di cuenta de que no tengo ni un peso, no supe ahorrar, no supe manejar mi dinero, tenía como 22. Al grado de que cuando vivía con mi ex me dice ‘y el súper qué pedo’ Le dije no tengo dinero ni para una lata de atún”, relató.

La situación se solucionó y a pesar de que no le agradaba la idea, fue su mejor amiga quien lo ayudó a reponerse.

Y es que José Eduardo asegura que nunca le ha gustado apoyarse en su familia para este tipo de temas. En esa misma entrevista aseguró que cuando inició su carrera en el medio artístico no quiso pedir ayuda a sus famosos padres y prefirió abrirse paso él solo, aunque le costó mucho esfuerzo.

“Nadie me quería apoyar, no me abrían las puertas”, reveló.

Finalmente fue el productor Pedro Damián quien le dio su primera oportunidad y pudo realizar sus primeros castings. Posteriormente comenzó a hacer telenovelas y más tarde dio el salto a la conducción.

Si bien José Eduardo Derbez se ha mantenido más al margen que sus hermanos, Aislinn y Vadhir, actualmente tiene una gran base de fans que lo siguen en todos sus proyectos. Ahora con la nueva temporada de De viaje con los Derbez por estrenarse, sus seguidores quieren saber cuáles serán sus planes a futuro.

