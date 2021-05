Gwyneth Paltrow bebía alcohol todos los días durante el confinamiento

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Puede que la actriz Gwyneth Paltrow se haya reconvertido con éxito -y con alguna que otra polémica también, todo sea dicho- en toda una gurú de la vida saludable gracias a su plataforma “Goop”, que vende y promociona artículos de toda clase y condición, desde “huevos vaginales” hasta velas con aromas similares al de su vagina, además de ofrecer una newsletter semanal con consejos e innovadoras técnicas para garantizar el bienestar integral.

Sin embargo, nadie es perfecto a la hora de cumplir estrictamente con todos esos objetivos que redundan en la salud física y psicológica, por lo que no debería resultar sorprendente -dada su sinceridad y también sus contradicciones- que la antigua estrella de cine haya revelado ahora que, durante los meses más duros del confinamiento doméstico, llegó a ingerir alcohol los “siete días de la semana” al tiempo que se atiborraba de pasta para no sucumbir al estrés y la ansiedad de su encierro.

“Bebí mucho alcohol durante la cuarentena. Bebía los siete días de la semana mientras hacía pasta y comía pan. Me descontrolé por completo. Quiero decir: ¿quién bebe tantos tipos de alcohol diferentes siete noches por semana? Eso no es saludable, desde luego”, ha reconocido la ex esposa del músico Chris Martin, con quien tiene a sus hijos Apple y Moses, antes de revelar que, en esa época, llegó a idear un combinado de whisky inspirado en su propio abuelo.

“Me encanta el whisky y he creado esta bebida fantástica que se llama Buster Paltrow, a la que he llamado así en honor a mi abuelo, que bebía su whisky seco y agrio. El caso es que mezclo este whisky maravilloso de quinoa, de una destilería de Tennessee, con sirope de arce. Es que es como estar en el cielo. Me bebía dos copas por lo menos cada noche de la cuarentena”, ha revelado en conversación con el diario Sunday Mirror.

