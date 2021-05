Ganador del Derby de Kentucky admitió uso de sustancia prohibida

Después de que el caballo ganador del Derby de Kentucky resultó positivo a un test de dopaje, el entrenador Bob Baffert admitió a través de un comunicado de su abogado que Medina Spirit fue tratado con ungüento que contenía betametasona, sustancia que se halló en las pruebas con 21 picogramos, más del doble del límite permitido en carreras en el Hipódromo de Churchill Downs.

En primera instancia, Baffer negó ante los medios de comunicación que Medina Spirit haya sido tratado con betametasona.

Bob Baffert: Derby winner Medina Spirit tested positive for betamethasone. He says the horse was not treated with that and there will be an investigation. No DQ yet for Derby. pic.twitter.com/r38gUTbjoH

— Tyler Greever (@Tyler_Greever) May 9, 2021