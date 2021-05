Newsom propone plan de $12,000 millones para dar casa a personas sin hogar en California

El gobernador Gavin Newsom propuso este martes destinar $12,000 millones de dólares a la búsqueda de alojamiento para las personas las personas sin hogar que viven en California y puso un plazo de cinco años para poner fin a lo que llamó “falta de vivienda familiar”. La medida propuesta forma parte de su plan presupuestario para la recuperación económica, con el que también pretende enviar cheques de estímulos de $600 dólares a la mayoría de californianos.

Newsom dio en la tarde de este martes una rueda de prensa en la que anunció su plan, que ya había adelantado en un comunicado de su oficina. La inversión, que la propia oficina tacha de “histórica” busca crear más de $46,000 nuevas unidades para ayudar a cientos de miles de californianos, ampliar la cobertura de programas de alojamiento que consideran que han resultado exitosos como Homekey y acabar en cinco años con la falta de vivienda para familias.

The #CAcomeback Plan invests a historic $12 BILLION to tackle homelessness.

– Creates 46k+ new units helping hundreds of thousands of Californians

-Expands successful programs like Homekey

– Seeks to end family homelessness within 5 years

It's time for transformational change. pic.twitter.com/Pq0HxtEsy3

