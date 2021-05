Abogado dijo que nuevo video prueba que la muerte de Andrew Brown Jr. fue un “asesinato a sangre fría”

La familia de un hombre afroamericano que fue asesinado a tiros por agentes del Sheriff en Elizabeth City, Carolina del Norte, dijo que un nuevo video de una cámara corporal demuestra que su muerte no estaba justificada, reportó CNN.

El martes, la familia de Andrew Brown Jr. y sus representantes pudieron ver más de 18 minutos de las casi dos horas de video de la cámara del cuerpo de la policía que se grabó antes y después de la muerte de Brown, ocurrida el pasado 21 de abril.

El metraje fue editado a partir las cámaras corporales de cuatro alguaciles y la cámara del tablero de un coche de policía. Los hijos de Brown dijeron que el video que vieron los convence de que la muerte de su padre no estaba justificada.

“Mi padre no merecía morir en absoluto. No merecía ser asesinado de ninguna manera o forma. No representaba ninguna amenaza”, dijo Gerard Ferebee.

‘There’s no way that this could be justified’ — Andrew Brown Jr.’s family and attorneys spoke out after seeing new bodycam footage from the fatal shooting (warning: distressing themes) pic.twitter.com/aKx0KFltfl

— NowThis (@nowthisnews) May 12, 2021