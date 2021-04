Familiares y abogados piden videos del tiroteo de la policía en el que mataron a Andrew Brown Jr.

Los vecinos, los abogados y la familia de un hombre afroamericano asesinado a tiros por un oficial que ejecutó órdenes de arresto y allanamiento en Carolina del Norte a principios de esta semana, están pidiendo que se publiquen las imágenes de la cámara corporal que capturan el incidente, reportó ABC News.

Andrew Brown Jr., de 42 años, fue asesinado cuando alguaciles de la Oficina del Sheriff del condado de Pasquotank intentaron entregar las órdenes de arresto en su casa en Elizabeth City el miércoles por la mañana.

Las autoridades no han dado a conocer los detalles que provocaron el tiroteo.

Los agentes estaban cumpliendo órdenes de arresto relacionadas con cargos por delitos graves de drogas cuando los alguaciles balearon Brown y causaron su muerte, dijo la oficina del Sheriff.

This is Andrew Brown Jr — a 42yo Black father of SEVEN. He was gunned down by police in North Carolina as he was allegedly driving away from them, posing no danger to officers. pic.twitter.com/TtUAqW5hFd

El alguacil llevaba una cámara corporal activa durante el tiroteo, dijeron las autoridades, lo que podría proporcionar algunas respuestas sobre lo que sucedió.

La comunidad ha exigido que la oficina del alguacil y el fiscal de distrito publiquen las imágenes, aunque eso solo se puede hacer por orden de un juez, según el Sheriff del condado de Pasquotank, Tommy Wooten.

Durante una reunión de emergencia el viernes, los miembros del Concejo Municipal de Elizabeth acordaron presentar una orden judicial si la oficina del sheriff niega su solicitud de divulgar las imágenes de la cámara corporal.

El lunes se entregará a la oficina del alguacil una carta solicitando que las imágenes se divulguen al público, según el administrador de la ciudad de Elizabeth, Montré Freeman. El Sheriff tiene tres días para responder, después que se cumpla ese término será cuando la ciudad podrá solicitar al tribunal que ordene la publicación de los videos, dijo.

El gobernador Roy Cooper también ha pedido que se publiquen las imágenes “lo más rápido posible”. Las protestas en los días posteriores al tiroteo también exigieron la publicación de las imágenes.

Initial reports of the shooting in Elizabeth City and death of Andrew Brown, Jr. this week are tragic and extremely concerning. The body camera footage should be made public as quickly as possible and the SBI should investigate thoroughly to ensure accountability.

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) April 23, 2021