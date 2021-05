Juez limita las imágenes de cámara corporal del tiroteo de Andrew Brown Jr. que la familia puede ver

La familia de un hombre afroamericano que fue asesinado a tiros en su automóvil por agentes del alguacil en Elizabeth City, Carolina del Norte, solo verá una fracción de las imágenes de la cámara corporal grabadas en la escena y podría tener esperar más días para verlas, según la decisión de un juez.

Andrew Brown Jr., de 42 años, fue asesinado cuando alguaciles de la Oficina del Sheriff del condado de Pasquotank intentaron entregar las órdenes de arresto en su casa en Elizabeth City el miércoles por la mañana.

Las autoridades no han dado a conocer los detalles que provocaron el tiroteo.

This is Andrew Brown Jr — a 42yo Black father of SEVEN. He was gunned down by police in North Carolina as he was allegedly driving away from them, posing no danger to officers. pic.twitter.com/TtUAqW5hFd

— Ben Crump (@AttorneyCrump) April 24, 2021