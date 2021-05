Krispy Kreme ofrece una docena de donas gratis hoy a los estudiantes que se gradúan en 2021

Krispy Kreme está ofreciendo una docena de donas gratis sin necesidad de comprar nada pero esta promoción es solo para los estudiantes de último año de universidad y de escuelas secundarias que estén a punto de graduarse.

Los estudiantes del último año pueden obtener la “docena para graduados” de manera gratuita este 13 de mayo si llevan a las sucursales participantes un “kit de graduación”, es decir, podrás llevar algún artículo que demuestre que formas parte de la clase 2021 y que estás por graduarte.

La cadena de tiendas de donas también recomienda que lleves la invitación de tu graduación que incluya tu nombre y una identificación de estudiante que demuestre que estás cursando el último año escolar.

2021 Graduating HS & College Seniors➡️TODAY ONLY: FREE Grad Dozen at shop w/your grad swag! 🎓🍩 Participating US shops WHILE SUPPLIES LAST. Products may vary by market. 2021 HS/College senior must be present to redeem, limit 1. Not valid online. Info https://t.co/mdC97T1429 pic.twitter.com/intrCswqGq

— Krispy Kreme (@krispykreme) May 13, 2021