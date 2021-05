Qué pasa si presento mi declaración de impuestos al IRS después de la fecha límite

El plazo para presentar la declaración de impuestos de 2021 se acerca y la mayoría de los contribuyentes ya han completado su declaración del año pasado. Este año el plazo fue ampliado por un periodo de dos meses, lo que significa que la nueva fecha para que presentes tu declaración de impuestos vence este el lunes 17 de mayo.

Esto se debe a que el Servicio de Rentas Internas (IRS) decidió que los contribuyentes estadounidenses necesitarán más tiempo de lo habitual para hacer sus declaraciones de impuestos después de un año con muchos programas nuevos del gobierno que fueron destinados a ofrecer apoyo financiero durante la pandemia de coronavirus.

El Comisionado del IRS, Chuck Rettig, dijo sobre la extensión: “Este sigue siendo un momento difícil para muchas personas y el IRS quiere seguir haciendo todo lo posible para ayudar a los contribuyentes a navegar por las circunstancias inusuales relacionadas con la pandemia, mientras que también trabaja en importantes responsabilidades sobre la administración de impuestos.”

Si no cumples con el nuevo plazo, es probable que existan consecuencias y sanciones económicas y la posibilidad de perder los pagos del cheque de estímulo si no presentas tu declaración.

Hasta el momento no existe nada que sugiera que el plazo de presentación de impuestos vaya a ampliarse aún más, sin embargo, podrías solicitar una prórroga hasta el 15 de octubre.

El IRS podría emitir sanciones financieras por presentar tu declaración de impuestos fuera de la fecha límite. Pero no solo eso, sino que las multas que tienes pendientes acumularán intereses mientras permanecen sin un pago, por lo que es importante que presentes tu declaración de impuestos a tiempo.

#IRS and @USTreasury extend filing and payment deadline for individuals to May 17, 2021. Details at https://t.co/BAj5rvsPvy pic.twitter.com/26rGNababM

— IRSnews (@IRSnews) March 17, 2021