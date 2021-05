Beneficio de Banda Ancha de Emergencia: Cómo solicitar la ayuda federal de $50 dólares en tu factura de Internet

Tú podrías ser elegible para recibir un descuento mensual de $50 dólares por la pandemia de coronavirus en tu factura del servicio de Internet.

El Programa de Beneficios de Banda Ancha de Emergencia fue incluido como parte del paquete de ayuda para la COVID-19 de aproximadamente $900,000 millones de dólares aprobado por el Congreso en diciembre de 2020 y firmado por el expresidente Donald Trump que destinó $3,200 millones de dólares para que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) cubriera el programa.

El servicio de Internet ha sido vital durante la pandemia debido a que una gran cantidad de estadounidenses trabajaron desde casa y la mayoría de los estudiantes recibieron clases en línea.

“Esta pandemia ha dejado muy claro que la banda ancha ya no es agradable de tener, es necesaria, para todos, en todas partes”, escribió en Twitter Jessica Rosenworcel, la presidenta en funciones de la FCC.

The FCC's new Emergency Broadband Benefit starts TODAY. This $3.2 billion effort is the largest ever program in the US to address broadband affordability. It will help families nationwide get online for work, education, healthcare and more. #connectallhttps://t.co/PuPyRSSti7 — Jessica Rosenworcel (@JRosenworcel) May 12, 2021

Cerca de 800 proveedores de banda ancha participan en el programa, entre ellos se encuentran las grandes compañías como AT&T, Comcast, T-Mobile y Verizon.

El beneficio de banda ancha de emergencia ofrece un descuento de hasta $50 dólares al mes para los hogares que reúnan los requisitos y de hasta $75 dólares al mes para los hogares en zonas rurales. Los hogares también pueden recibir un descuento único de hasta $100 dólares para comprar una computadora portátil o una tablet de los proveedores participantes si pagas más de $10 dólares y menos de $50 para la compra.

La inscripción en el programa comenzó el miércoles 12 de mayo. En caso de estar atrasado en el pago de tu factura del servicio de banda ancha también podrás optar por la ayuda federal.

¿Cómo saber si tienes derecho al descuento de la ayuda federal por Internet?

Podrás recibir a la Prestación de Emergencia de Banda Ancha (EBB) si también tienes derecho al programa Lifeline, que ayuda a los estadounidenses de bajos ingresos a adquirir acceso a los servicios de Internet de banda ancha. También podrás recibir el descuento si eres beneficiario de Medicaid o del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Cualquier hogar con ingresos iguales o inferiores al 135% del umbral de pobreza federal podrá ser candidato a recibir la ayuda, al igual si participas en el programa de almuerzos escolares gratuitos.

También son elegibles las personas que tuvieron una reducción sustancial de sus ingresos desde el 29 de febrero de 2020 y están por debajo de $99,000 dólares para los contribuyentes solteros y de $198,000 dólares para las parejas que presentan una declaración de impuestos en conjunto.

Cerca de 6.5 millones de beneficiarios que reciben la beca Pell podrán recibir el descuento, según informó el secretario de Educación Miguel Cardona.

¿Cómo puedes inscribirte al Programa de Beneficios de Banda Ancha de Emergencia?

Deberás visitar la página web del programa Get Emergency Broadband para obtener más información sobre cómo obtener los beneficios.

Podrás buscar los proveedores de Internet que ofrecen el descuento y están disponibles cerca de tu hogar. Deberás presentar tu declaración de impuestos, el Seguro Social entre otros documentos. Las solicitudes estarán disponibles en línea a partir de la próxima semana.

La FCC ya cuenta en su página web con una lista de empresas participantes en todo el país. En caso de que no recibas los beneficios del programa Lifeline deberás ponerte en contacto con las empresas de manera directa.

The pandemic has proven, and continues to prove, that all Americans need reliable #broadband and wireless connections. Through the @FCC’s Emergency Broadband Benefit, we’ll be offering eligible customers low-cost connectivity. Learn more: https://t.co/upJsNh53Mp. #DigitalDivide. pic.twitter.com/wZaWAWnHpD — AT&T Public Policy (@ATTPublicPolicy) April 29, 2021

Comcast has a longstanding commitment to helping people connect—and stay connected—to the Internet. The federal government's Emergency Broadband Benefit program is a welcome step in directly assisting those in need, and we’re proud to participate. https://t.co/aM9DqC7iK0 — Comcast (@comcast) May 3, 2021

To help close the digital divide, we're participating in the Emergency Broadband Benefit (EBB) program to offer more affordable options for low-income customers who are eligible. It’s part of our #CitizenVerizon plan to move the world forward for all. https://t.co/dfTOQDdTZz pic.twitter.com/FFRqVtEWfd — Verizon (@Verizon) April 30, 2021

Debes saber que si eres beneficiario no recibirás el dinero de manera directa ya que la compañía que elijas obtendrá el dinero para cubrir el descuento del EBB.

¿Cuánto tiempo durará el programa de ayuda de beneficio de la banda ancha?

El programa terminará cuando se agote el dinero, se estima que podrá durar hasta seis meses después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos declare el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 o lo que ocurra primero, según informó la FCC.

Antes de inscribirte evalúa cuál es el mejor servicio ya que al terminar el programa tendrás que seguir recibiendo los servicios de tu proveedor y deberás pagar la tarifa completa.

Si eres beneficiario del programa deberás ser notificado con al menos 60 días antes de que finalice la ayuda y tu proveedor de Internet deberá avisarte con al menos 30 días antes de que te cobren la primera factura sin el descuento.

