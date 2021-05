Kobe Bryant ingresa al Salón de la Fama con un duro y emotivo discurso de su viuda Vanessa

Kobe Bryant oficialmente está en el Salón de la Fama del Baloncesto tras la ceremonia de presentación efectuada la tarde del sábado en la que su viuda Vanessa Bryant, acompañada por Michael Jordan, se encargó del discurso de entronización.

Cinco años y un mes después de haber jugado su partido final en la NBA, en el cual anotó 60 puntos contra Utah Jazz en el Staples Center, Kobe Bryant ya es parte del recinto de los inmortales localizado en Springfield, Massachusetts. En la ceremonia ante un selecto grupo de leyendas también fueron entronizados Tim Duncan, Kevin Garnett y Rudy Tomjanovich, entre otros.

“Lo lograste. Ahora estás en el Salón de la Fama. Eres un verdadero campeón. No solo eres un MVP. Eres un grande de todos los tiempos”, dijo Vanessa Bryant durante su discurso minutos después de que Michael Jordan la acompañó al estrado tomándola de la mano.

Vanessa Bryant's message for Kobe at the end of her Hall of Fame speech 💜💛

"I love you forever and always Kobe Bean Bryant." pic.twitter.com/5pSkrNxMkX

— SportsCenter (@SportsCenter) May 16, 2021