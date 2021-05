Migbelis Castellanos reveló pesadilla que vivió con el traje típico en Miss Universo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como todos saben, Migbelis Castellanos nos solo ganó ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2018, sino que también fue Miss Venezuela, y quedó entre las 10 finalistas del Miss Universo 2014… Lo que poco se imaginan es la pesadilla que vivió con su traje típico, por el cual hasta recibió una amenaza de demanda y ¡debió pagar la corona!

La propia reportera de ‘Sal y Pimienta’ y ‘Enamorándonos’ compartió los días de terror que vivió después de que terminó el certamen, y las consecuencias de no haber ganado, y haberse quedado en Miami en vez de regresar a Caracas, Venezuela.

El problema no fue con su participación pues fue todo un éxito, y hasta hoy se recuerda su llamativo traje típico representando un árbol Araguaney, que es el nacional de su país. Justamente ese traje fue el protagonista de la pesadilla de Migbelis.

“Si uno gana el concurso el boleto de retorno no se usa, pero si no gana uno debería de usarlo para volver, yo pregunté si podía quedarme, ellos me dijeron que sí. Me dijeron: ‘lo único es que tienes que enviar las maletas’, y le dije que necesitaba ayuda con la caja de traje típico”, explicó Migbelis en el video que subió a su Instastory, en donde cuenta que la caja era enorme para poder llevar todo ese armado.

“Agarré mis maletas y la lleves en la empresa de envío para que se fuera a Caracas, porque yo iba a estar aquí tiempo indefinido, no sabía cuánto tiempo me iban a tomar mis vacaciones, y según, mi contrato se termina el día que uno participa en la noche final de Miss Universo, si ganaba me extendían el contrato por un año más, pero no fue mi caso”, hasta ahí todo parecía ir de maravillas.

Migbelis se fue a Tampa, Florida, y meses después recibió la llamada que la puso a temblar… “Meses después de ese 25 de enero, recibo un llamado del departamento legal de la organización diciendo que el diseñador del traje típico les estaba cobrando a ellos, y que ellos no estaban dispuestos a pagar porque era una responsabilidad mía, porque yo tenía boleto de regreso para usarlo y entregar las cosas que ellos me dieron, porque cuando uno no gana tiene que devolver las maletas con todo”.

“Cuando yo recibo esta llamada en mi mente era: ‘Migbelis presa’, claro yo me defendí… La verdad es que lo vi de una perspectiva diferente, y quizás era mi responsabilidad enviarlo a Caracas, a mi nadie me había ayudado a llevarla, y lo dejé en el FIU (Florida International University sede donde se realizó la gala)… Llamé a la organización para ver si ellos sabían de una caja con un traje típico. Me dijeron que no, que la noche donde termina el evento ellos recogen todo y se lo llevan… Yo estuve llamando al FIU como por dos semanas preguntando si alguien se la llevó o la tiraron a la basura… Lo estuve buscando hasta por debajo de las piedras. Yo estaba desesperada por sentirme libre… Busqué y busqué y no apareció”, siguió relatando la reportera de ‘Sal y Pimienta’.

Lo cierto es que nunca apareció el traje según explica Migbelis y que el siguiente llamado desde Venezuela aun se puso peor: “Recibo otra llamada diciendo que las cosas se están saliendo de control, el diseñador dice que si no pagamos el traje típico nos va demandar y si él nos demanda, nosotros te vamos a demandar a ti“.

Ante tal escándalo y pensando lo que sería afrontar la demanda, Migbelis relató que decidió tomar acción y llamar al diseñador, puesto que se habían hecho muy amigos, a ver si podía mediar para que el tema no se hiciera más grande.

El problema estaba en que el diseñador le explicó a ella que se sentía no reconocido por los organizadores de Miss Venezuela, que nunca le pagaban, y que necesitaba la corona porque se la estaba pidiendo la persona que la había hecho, y a él le daba pena, porque si no aparecía debía pagársela.

“Cóbrame a mí, dime cuántos es, y yo te lo pago y salimos de eso… Yo no se a las conversiones de ahora, pero tuve que pagar 300 mil bolívares, y lo tuve que pagar en dos partes“… Así explicó como le tocó resolver el problema a Migbelis para que no se convirtiera en un escándalo.

Los cierto es que, el traje que aún se recuerda y Miss Universo lo sigue usando en su cuenta de Instagram como ejemplo, terminó siendo una aventura más de esas que tanto le gusta contar a la venezolana y a todos sus seguidores enterarse.

MIRA AQUÍ LA HISTORIA COMPLETA CONTADA POR MIGBELIS CASTELLANOS: