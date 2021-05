Video: dos peloteros fueron retirados del campo tras sufrir un fuerte choque en la MLB

Lo que parecía ser un juego de pelota común y corriente entre Chicago White Sox y Kansas City Royals, terminó siendo el escenario de una de las jugadas más curiosas de la jornada en la MLB. Hunter Dozier y el cubano José Abreu fueron los protagonistas de un muy fuerte choque que los dejó fulminados en el suelo e incluso tuvieron que retirarse del compromiso.

En la jornada del viernes en la Major League Baseball, White Sox y Royals tenían programado jugar una doble cartelera a siete entradas cada una. Sin embargo, en el primer juego del día ocurrió un incidente que generó momentos de tensión y fue ampliamente difundido en las redes sociales.

Scary moment as José Abreu and Hunter Dozier have a nasty collision, both needed help walking off the field pic.twitter.com/4rxBBd85Xa

Se jugaba el segundo inning y había un out en la pizarra. Con un corredor en la primera almohadilla, Hunter Dozier, bateador de Kansas conectó un elevado que fue pegado a la línea de la primera base. El receptor de los White Sox, Yasmani Grandal, salió en busca de la pelota y logró ponerse debajo de ella. En este sentido el receptor obstaculizó la vista del bateador quien siguió por su línea de carrera. No obstante, se topó con el primera base de Chicago, José Abreu. El desenlace de esta jugada dejó ambos peloteros en el suelo producto de fuerte impacto.

Scary moment in Chicago as Jose Abreu and Hunter Dozier collided pic.twitter.com/50CwQSL1H5

Evidentemente, Abreu tenía la vista puesta en la bola y Dozier había bajado la mirada por lo que ninguno se percató del posible impacto. Lo cierto es que la contundencia del mismo dejó en silencio las inmediaciones del Guaranteed Rate Field. Los managers y miembros del cuerpo médico fueron rápidamente a socorrerlos. Finalmente, con ayuda, los dos peloteros fueron retirados del terreno.

A big hit, and a big relief. Jose Abreu appears to be OK https://t.co/QQUWO056iJ

Poco tiempo después de que ocurrió el incidente, los Chicago White Sox informaron a través de sus cuentas oficiales el estado de salud de Abreu. “José Abreu se encuentra día a día tras salir del juego con una contusión y laceración facial, además de una contusión en la rodilla izquierda. La evaluación inicial de una conmoción cerebral fue negativa”, reveló el equipo.

José Abreu is day-to-day after leaving the game with a facial contusion and laceration as well as a bruised left knee.

The initial assessment for a concussion was negative.

— Chicago White Sox (@whitesox) May 14, 2021