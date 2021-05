Mariana Garza, sobrina de Jaime Garza, asegura que el actor ya no quería vivir

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El pasado viernes 14 de mayo se confirmó la triste noticia de la muerte del actor Jaime Garza, quien fue conocido por su aparición en la telenovela ‘Simplemente María’, a lado de Victoria Ruffo y el programa cómico ‘¡Cachún Cachún Ra-Ra!’, entre muchos otros.

Un día después se llevaron a cabo los servicios funerarios en una capilla ubicada en el centro de la Ciudad de México, hasta donde llegaron familiares y amigos del actor que perdió la vida a los 67 años, una de ellas fue su sobrina, la actriz y cantante Mariana Garza, quien, ante los medios de comunicación, reveló que su tío ya no quería seguir con vida:

“Ya descansó, él decidió que ya no quería estar y se fue muy bien, se fue tranquilo, se fue contento”.

Y compartió la desgarradora confesión que Jaime Garza le hizo a su hermana un día antes de su muerte.

“La noche anterior le dijo a mi mamá ‘Ya, ya, ya, ya me cansé, ya’. Yo creo que cuando tienes ese regalo (decidir cuándo morir y despedirte), pues habla del ser humano que es, de la persona tan hermosa que es y que se le permite esa oportunidad de decir ‘Ya me voy, que se queden bien’“, agregó.

Y recordó que días antes aceptó ir al teatro a pesar de la profunda depresión por la que pasaba: “El domingo pasado vino al teatro, fue muy bonito porque había estado sintiéndose muy mal no había querido hacer nada, y de pronto digo bueno sí, voy al teatro y disfrutó muchísimo la función”, agregó.

En el mismo lugar, Rosita Pelayo reiteró la información que compartió días antes y reveló que el ánimo de su exesposo se derrumbó un mes antes de su muerte, ya que los doctores que lo operaron de la pierna izquierda, le informaron que posiblemente también se la tendrían que amputar.

“Él tenía diabetes, lo habían operado hace como mes y medio o dos meses de su pierna que le quedaba y él me dijo, todavía me contó: ‘Es que el doctor me dijo que si no me operaba, quizás perdía yo la pierna y yo no puedo vivir ya, no vivo si me quitan la pierna’, ya dos piernas, dice ‘No, yo no puedo’. Había depresión de parte de él aunque él me decía: ‘sí voy a ponerme a trabajar’. Pero es difícil después de que pierdes algo de tu cuerpo, no está tan fácil”, compartió la también actriz.

El mismo sábado, los restos del actor fueron cremados y depositados en un nicho familiar, en el que descansa junto a las cenizas de su madre.