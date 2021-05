Andrea Meza revela sorprendentes detalles en ‘Hoy Día’ que han sido clave para su triunfo en Miss Universo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Andrea Meza que hace unas horas ha sido coronada como la nueva Miss Universo anotandose el preciado triunfo de la edición 69 del importante certamen, y que ha dedicado su logro a todos los mexicanos, ha estado de visita en el programa Hoy Día donde ha revelado algunos detalles que no fueron vistos durante la transmisión.

La reina de belleza fue recibida con mucha emoción por los simpáticos conductores Chiquibaby, Adamari López, Arantxa Loizaga y Nacho Lozano, quienes han disfrutado de una emotiva charla junto a la originaria del estado del norte de México Chihuahua.

Los conductores le han preguntado acerca del momento en el que ha escuchado que ha sido declarada ganadora y sobre lo que pasó por su mente y cuál ha sido su sentir al recibir tanto apoyo por parte de la porra que le acompañaba.

“Tenía demasiadas cosas en la cabeza, había mucho ruido en el lugar. Los gritos de la gente eran impresionantes, la porra mexicana era maravillosa. Entonces, entre el ruido que había, escucho un ‘¡Viva México!’ y en mi mente era ¿Fue el público o fue el conductor?’, por eso tardo en reaccionar”, recordó Andrea el instante que le ha cambiado la vida.

Su pase al Top 5 de finalistas

La chihuahuense comenta con respecto a su pase a la última etapa del certamen que ella tenía confianza en que formaría parte del top de finalistas y que su competencia serían otras latinas pues intuía serían quienes dominarían la competencia.

“Yo me sentía muy confiada de que iba a formar parte del Top 21, y sabía que iba a estar lleno de latinas. El top cinco, éramos cuatro latinas. Eso se me hizo maravilloso porque Latinoamérica venía más fuerte que nunca y me gustó que lo pudiéramos demostrar en ese top”, continuó expresando durante la entrevista.

La joven belleza de 26 años se sinceró y dijo sentirse previo al evento muy segura de sí misma, a lo que los conductores le han comentado que lo hizo espectacular y que mostró bastante aplomo sobre todo en la etapa de traje de baño.

“Yo me sentía muy segura, muy tranquila, sabía que ese era mi momento y que tenía que disfrutarlo, porque por mucho tiempo antes de llegar a la concentración, te invaden de repente los nervios o algunas dudas, y yo me prometí que iba a llegar a la competencia y me iba a disfrutar cada momento, iba a ser yo a cada momento y creo que eso lo pude reflejar”, afirmó.

Traje de gala en color rojo ¿Le trajo suerte?

Otro de los temas que han estado en boca de miles de usuarios en las redes ha sido en cuanto al color del traje de noche y es que es casualidad que las ex miss universo por parte de México han traído la corona vistiendo este simbólico color.

Lupita Jones lo vistió cuando históricamente se coronó como la primer mexicana en obtener el título de Miss Universo en 1991 y coincidentemente cuando Ximena Navarrete se anotó el segundo triunfo para el país en 2010 eligió un vestido en color rojo, cabe resaltar que la ex reinas han sido de las primeras personas en felicitarle por su gran logro.

Meza revela cómo es que fue el proceso para la elección del vestido detalle que no fue incluido durante la transmisión del certamen y que revela ha sido de último momento que hizo su decisión.

“Es algo muy chistoso, realmente el vestido que yo tenía de la preliminar era el que yo tenía pensado para la final, de Edgar Lozano, me encanta, es un chico con muchísimo talento. Pero al final, el vestido con el que podía caminar más fácil, era el rojo“, explicó para los televidentes del matutino.

“No habíamos planeado nada, aparte el color me fascinó. Bueno el rojo es uno de los colores, ya sabes, que te hacen un estudio de color, entonces está dentro de mi gama. Y dije: ‘Pues vamos con ese’. Aunque ya ves que con anterioridad las chicas de México han ido de rojo, y dije ¿que tiene?“, dando punto final y ahora todo es historia.

Andrea Meza ¿Es supersticiosa?

Finalmente, la Miss Universo explicó qué rituales tiene antes de salir a la pasarela: “No soy supersticiosa, pero antes de salir a la pasarela me gusta estar concentrada en mí misma, fluir y recordarme qué es lo que tengo que hacer en el escenario simplemente. Muy, muy concentrada”, finalizó la entrevista para luego posar con todos los presentes, y dejando a todos enamorados de su gran presencia y porte.