Sami Khedira se retira del fútbol profesional a los 34 años

Cuando jugó para el Stuttgart, el Real Madrid o la Juventus, el internacional alemán Sami Khedira siempre demostró su talento dentro de un campo de juego. Este miércoles, a la edad de 34 años, ha anunciado su retirada del fútbol profesional después de disputar la última temporada con el Hertha Berlín.

Khedira escribió en Twitter: “Después del partido del sábado, es tiempo de decir adiós. Muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de esta experiencia con tantos momentos especiales con ustedes. Gracias a todos los fanáticos, los compañeros de equipo, entrenadores y, por supuesto, a mi familia y amigos”.

After the match on Saturday it’s time to say goodbye. So proud that I had the chance to experience all these special moments with you! Thanks to all the fans, teammates, coaches and of course my family and friends. 🙏🏼 pic.twitter.com/tCkwb38PgE

— Sami Khedira (@SamiKhedira) May 19, 2021