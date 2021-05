Noche épica: River jugó con un mediocampista lesionado en el arco y obtuvo una importante victoria

El panorama no pintaba nada bien para River Plate. El conjunto argentino tenía hasta 20 futbolistas contagiados por Covid-19. En medio del foco de contagio, “El Millonario” se quedó sin sus cuatro arqueros para disputar su partido de Copa Libertadores. Ante esta situación el mediocampista, Enzo Pérez, asumió la responsabilidad y fue el héroe de una victoria inolvidable.

🔴⚪🧤 The midfielder put on the gloves and earned #BestOfTheMatch honors as #River topped @SantaFe . pic.twitter.com/z8SghkbYFd

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, tenía que afrontar un partido sin las mejores condiciones para el desarrollo del fútbol. Sin embargo, en un contexto casi épico, el conjunto argentino terminó llevándose la victoria 2-1 sobre Independiente de Santa Fe en el Estadio Monumental.

Dos decenas de futbolistas con Covid-19, sin suplentes en los banquillos y con un lesionado mediocampista debajo de los tres palos, se presentó el equipo del “Muñeco” Gallardo. Fue una jornada realmente atípica en la que Enzo Pérez se llevó todos los flashes.

El experimentado mediocampista defendió el arco de River con una lesión de isquiotibiales. Claramente se notó que Pérez no es un jugador natural de esa posición, sin embargo la afición aplaudió su entrega, decisión y valentía al ofrecerse como voluntario y dar la cara ante la atenta mirada de miles de espectadores.

History in the making. A COVID-19 outbreak ruled out 20 of River Plate’s players for their Copa Libertadores match against Santa Fe, including all goalies. They were told to play anyway with no subs and midfielder Enzo Perez in goal. They won 2-1. Quality and guts. 🐓💪🏻 pic.twitter.com/BmVKpH327J

Todo el contexto pintaba para que River Plate se llevara una humillante derrota en su propio estadio y complicara su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Pero para el asombro de todos, los once guerreros lo dieron todo dentro del campo y lograron hacerse con los tres puntos que los pone a liderar la tabla en el grupo D.

River Plate had over 20 cases of COVID in their squad ahead of their Copa Libertadores game against Santa Fe, including all the GKs. So midfielder Enzo Pérez, who was injured, started in goal.

River won the game 2-1 when they only had 11 players available and Pérez got MOTM. 🤯 pic.twitter.com/FoMsnZ00TH

