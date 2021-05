Video captó el momento que familia hispana mata a un hombre inocente en caso de identidad equivocada

HOUSTON – El caso de una familia hispana del área de Houston, que durante un acto de revancha presuntamente mataron a un hombre inocente a balazos en lo que parece ser un trágico caso de identidad equivocada, se si sigue investigando.

Este jueves se dio a conocer un video que captó el momento del ataque que ocurrió en un vecindario de Katy y también se informó que una segunda persona de las cuatro que participaron en el asesinato, fue arrestada.

Con el arresto de Florinda Argueta, de 39 años, ya son dos personas las que han sido arrestadas por el homicidio, las autoridades ya habían logrado el arresto de Joe Argueta, de 19 años, quien presuntamente fue el que le disparó a la víctima.

Florinda es la madre de Joe, según informaron las autoridades.

La madre ha sido acusada en el homicidio en el que -según las autoridades- se baleó a un hombre al confundirlo con otro con el que ella y su familia habían tenido problemas recientemente.

La madre hispana fue notificada de sus cargos y tuvo su primera comparencia en corte este jueves.

A la mujer se le fijó una fianza de $20,000 por parte del magistrado de corte preliminar.

Ella hace parte del grupo de cuatro miembros de su familia acusados del homicidio de Eddie Clark, un hombre de 29 años, quien recibió un disparo en el abdomen cuando se movilizaba en su auto por un vecindario del noroeste de Houston.

Un video que fue difundido por KHOU 11 muestra el momento del ataque.

