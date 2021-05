La primera tormenta tropical del año en el Atlántico puede llegar antes de lo esperado

MIAMI – A falta de 10 días para el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico, la atención de los meteorólogos de EE.UU. estaba centrada este viernes en dos sistemas, uno cerca de las islas Bermudas y otro en el Golfo de México, que pueden dar lugar a depresiones o a tormentas tropicales durante este fin de semana.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), imágenes recientes de satélite muestran un sistema bien definido de baja presión sobre el oeste del Golfo de México, que presenta vientos entre 30 y 35 millas por hora (48 a 53 km/h) cerca y al este de su centro.

8am EDT 21 May: We continue to monitor two areas for possible development.

1) A low NE of Bermuda is likely to become a subtropical cyclone later today.

2) A Gulf of Mexico system could become a short-lived tropical depression/storm before moving inland over the NW Gulf coast. pic.twitter.com/cjB42RlSdY

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 21, 2021