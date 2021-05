El avión cohete Virgin Galactic llega a la frontera espacial sobre Nuevo México por primera vez

Virgin Galactic dio un trascendental paso más para completar el desarrollo de su sistema de turismo espacial el sábado, cuando realizó con éxito su primer vuelo espacial en más de dos años.

La nave espacial de la compañía, llamada VSS Unity, fue llevada hasta una altitud de aproximadamente 44,000 pies por un avión de transporte llamado VMS Eve.

Luego, la aeronave soltó a la nave espacial, que encendió su motor cohete y aceleró a más de tres veces la velocidad del sonido.

60 seconds of rocket burn, straight into space.

Después de realizar una voltereta hacia atrás lenta en microgravedad en el borde del espacio, alcanzando una altitud de 89.2 kilómetros, o unos 293,000 pies, Unity regresó a través de la atmósfera en un deslizamiento.

La nave espacial aterrizó en la pista de aterrizaje del Spaceport America en Nuevo México, de donde despegó antes.

Space is too good not to share. Our proof is in the incredible views of Earth aboard #Unity21.

See more from the spaceflight:

— Virgin Galactic (@virgingalactic) May 23, 2021