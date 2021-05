‘Friends’: El séptimo amigo que la producción decidió eliminar

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La reunión de Friends tiene a todos los fans de la serie hablando sobre los momentos más icónicos que vivieron al lado de sus seis protagonistas, además muchos ahora voltean al pasado y recuerdan todas aquellas decisiones que pudieron haber cambiado el rumbo de la comedia. Una de ellas fue el séptimo amigo que querían incluir originalmente en el grupo.

En el libro titulado Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era, el autor Saul Austerlitz revela varios detalles que los creadores de la producción habían contemplado al principio. Uno de ellos era el séptimo integrante del grupo que originalmente iba a ser llamado “Pat the Cop” (Pat el policía, en español).

Una de las más altas cabezas de la NBC había pedido que se añadiera un personaje secundario mayor, por lo que los escritores tuvieron la idea de crear a “Pat”, quien sería una adición al grupo y se codearía con ellos en diferentes situaciones.

La idea finalmente quedó descartada luego de que el mismo grupo de guionistas rogara a los productores de desecharla.

“Los escritores hicieron un gran intento con el personaje, incluso ya tenían a la persona que haría el papel, sin embargo odiaron tanto el resultado que suplicaron a la NBC que abandonara la idea”, revela el libro publicado en el 2019, “la cadena accedió y Pat the Cop desapareció”.

Afortunadamente el grupo original de seis integrantes no fue alterado y si bien se añadieron algunos emblemáticos personajes secundarios, a lo largo de las 10 temporadas la dinámica de los amigos no se vio afectada.

En el mismo libro también se habla de como Jennifer Aniston casi rechaza la oferta de interpretar a Rachel por aceptar otra propuesta y también de cómo el personaje de Monica casi da un giro en otra dirección y esto le hubiera costado a Courteney Cox el papel.

El último episodio de la sitcom estrenada en 1995 se transmitió el 6 de mayo del año 2004 y desde entonces ha acumulado una gran base de fans que no pueden esperar al esperado reencuentro.

La reunión de Friends será un episodio especial el cual será estrenado el próximo 27 de mayo a través de la plataforma de streaming HBO Max.

