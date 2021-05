Más de 80 congresistas apoyan cuarto cheque de estímulo

Aunque más de 80 congresistas respaldan enviar un cuarto cheque –y algunos incluso un quinto– no existe en el Congreso un proyecto concreto para aprobar un pago adicional directo a los estadounidenses.

El problema para los demócratas que buscan enviar más ayuda, debido a que el tema no es prioridad para los líderes del Congreso, Nancy Pelosi (California), presidenta de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer (Nueva York), líder de la mayoría en el Senado.

Ambos dirigentes demócratas están enfocados en el proyecto económico para infraestructura, empleos y familias del presidente Joe Biden, además del incremento de impuestos a los más ricos, así como la la posibilidad de aprobar una reforma migratoria bajo la regla de Reconciliación.

El 17 de mayo, un grupo de siete miembros del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, pero sin el respaldo del presidente, Richard Neal (Massachusetts), enviaron una carta al presidente Biden para que respalde un cuarto cheque de estímulo.

La propuesta es impulsada por el representante Jimmy Gomez y en ella se expone la urgencia de extender el bono al seguro de desempleo, que concluye en septiembre, así como avalar un cuarto y quinto cheques de estímulo, bajo el argumento de que ayudará a sacar de la pobreza a 28 millones de personas.

“Los cheques de $1,400 del ARP mantendrán a 11 millones de personas fuera de la pobreza este año, y la expansión del UI (bono desempleo) y otras disposiciones en el proyecto de ley representarán los otros cinco millones”, defiende la carta. “Un cuarto y quinto cheques podrían mantener a otros 12 millones fuera de la pobreza”.

Según los análisis de los representantes, combinado con los efectos del Plan de Rescate Estadounidense (ARP), los pagos directos podrían reducir el número de personas en situación de pobreza en 2021 de 44 millones a 16 millones.

#StimulusChecks and federal unemployment have been a lifeline to millions during #COVID19.

I led my @WaysMeansCmte colleagues in asking @POTUS to include recurring direct payments and automatic #UI in the #AmericanFamiliesPlan. https://t.co/uFPe0lNioM

— Rep. Jimmy Gomez (@RepJimmyGomez) May 21, 2021