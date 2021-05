Lindsay Lohan actriz de ‘Mean Girls’ regresa como protagonista de película de Netflix

Lindsay Lohan se está preparando para su gran regreso al cine luego de estar ausente por más de diez años, así lo ha anunciado Netflix en sus redes sociales.

La actriz que se ganó el corazón de millones con su participación en varias películas de Disney “Parent Trap” (Juego de Gemelas), “Freaky Friday” (Un Viernes de Locos), “Herbie: Fully Loaded“, (Herbie: A Toda Marcha).

Pero sin duda su mayor éxito en el cine se lo debe a su intervención en una de las películas más memorables de toda un generación “Mean Girls” (Chicas Pesadas), que la llevó a colocarse como una de las más exitosas adolescentes del medio del espectáculo.

Y ahora ya como adulta, regresa con una comedia romántica situada en la época de navidad, donde dará vida a una recién comprometida heredera de una cadena de hoteles que deberá de estar al cuidado de un apuesto lugareño y su hija luego de sufrir un accidente esquiando que le hace perder la memoria.

