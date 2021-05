United Airlines sorteará pasajes gratis a quienes se vacunen contra COVID

Como un incentivo para que los estadounidenses acepten vacunarse contra el COVID-19 United Airlines pretende colaborar con el entusiasmo, sorteando pasajes gratuitos a quienes estén afiliados al “MileagePlus Program”.

“Your Shot to Fly” se llama el concurso que ha lanzado la línea aérea estadounidense, y lo único que se necesita es si ya estás vacunado, debes registrarse y compartir tu registro de vacunación en la aplicación móvil o en la página web hasta el 22 de junio del presente año para participar.

La aerolínea anunció que el premio es un vuelo ida y vuelta“a cualquier lugar del mundo al que vuele United”. En junio, ofrecerá 30 pares de billetes durante todo el mes, y el 1 de julio el sorteo será para 5 miembros del programa de recompensas con pasajes por un año para ellos y otro pasajero.

