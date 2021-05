Cruz Azul está cerca de alcanzar un récord del América

La rivalidad y comparaciones siempre existirán en el mundo del deporte. El fútbol mexicano está lleno de este aspecto. Las odiosas comparaciones son un factor que engrandecen a unos y decepcionan a otros. El Cruz Azul se clasificó a la final de la Liga MX 2021, luego de eliminar al Pachuca. Gracias a este logro, “La Máquina” se colocó a una final de igualar el récord del América, desde que se juegan Liguillas.

#CruzAzul disputará su Final 1⃣7⃣ de #LigaMX 👇

vs América✅

vs León✅

vs Atl. Español✅

vs Pumas✅

vs Tigres✅

vs Pumas❌

vs Chivas❌

vs América❌

vs Necaxa❌

vs León✅

vs Pachuca❌

vs Santos❌

vs Toluca❌

vs Monterrey❌

vs América❌

vs América❌ pic.twitter.com/tiVHTdnsuk

— Netpicks MX (@netpicksmx) May 23, 2021