Se cumple un año de la trágica muerte del afroamericano George Floyd

Fue el 25 de mayo de 2020, en Mineápolis Minnesota, cuando el entonces policía Derek Chauvin presionó con una de sus rodillas el cuello del afroamericano George Floyd durante 9 minutos y 29 segundos.

En su agonía, Floyd repitió varias veces que no podía respirar, pero el policía blanco Chauvin hizo caso omiso a los llamados hasta provocar su asfixia. El impactante momento quedó grabado y difundido por todo el mundo través de redes sociales y medios de comunicación tradicionales.

Rest In Peace to George Floyd and every other victim harmed through police brutality, one year ago everything became hell.⚔️ #BLM✊🏾pic.twitter.com/i8xmZDXGw7

— ✮ 𝕊𝕍_𝕊𝕒𝕍𝕒𝔾𝔼® ✮ (@S_Villavizar) May 25, 2021