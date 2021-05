Conozca por qué se generó el incendio en el estadio Santiago Bernabéu

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid lograron sofocar el incendio que se produjo la tarde de este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, y que ha creado una gran columna de humo que es visible desde distintos puntos de la capital.

Las llamas se originaron aproximadamente a las ocho de la tarde, debido a un material aislante que estaban instalando en las obras del estadio, según lo dicho por fuentes del servicio de emergencia a la agencia EFE.

European Super League, possible the financial saviour of Real Madrid has been shelved.

Now the Real Madrid's Santiago Bernabeu Stadium is on fire.

