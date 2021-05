Kamala Harris estuvo a punto de no ser vicepresidenta, Joe Biden tenía otra opción

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presidente Joe Biden estuvo a punto de elegir a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, como su compañera de fórmula, en lugar de la senadora Kamala Harris.

El ahora mandatario tardó en revelar quién lo acompañaría en la campaña electoral y eran varios los nombres que estaban sobre la mesa, incluso se indicaba que la senadora Amy Klobuchar (Minnesota) era una opción.

Según un libro de Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump (Batalla por el alma: dentro de las campañas demócratas para vencer a Donald Trump), escrito por Edward-Isaac Dovere, periodista de The Atlantic, el presidente Biden dudó en elegir a Harris, luego de las críticas que ella lanzó en su contra.

Esto es “una mierda” habría dicho el ahora presidente cuando enfrentó las críticas de Harris, quien incluso se enfocó en él durante los debates primarios, como el ocurrido en Miami, cuando la ahora vicepresidenta consideró que el presidente Biden no era racista, pero apoyaba “políticas racistas”.

Ese ataque incluso había enfurecido a la ahora primera dama Jill Biden, quien expresó un “vete a la mierda” al criticar en privado la postura de Harris sobre Biden y el racismo.

El libro revela que las dos únicas personas que Biden consideró fueron Harris y Whitmer, quienes se reunieron en dos ocasiones con él.

De hecho, a Biden le preocupaba “la falta de química” con la entonces senadora por California, según el Daily Mail.

“Dos días antes de que Biden anunciara a Harris, llamó al [Rep. Jim] Clyburn [Carolina del Sur]”, afirmó Dovere. “Una decisión que originalmente dijo que se tomaría la primera semana de agosto ya había pasado hasta bien entrada la segunda semana”.

Para Biden, según el libro, la gobernadora Whitmer tenía su elección “de corazón”, pero Harris la “del cerebro”. Lo que indica que su selección fue más una estrategia por la situación política que un interés de fondo.

Clyburn habría revelado que el excandidato estaba “dividido”.

“Estoy dividido… Entre mi cabeza y mi corazón”, dijo.

Al final la elección de Harris fue positiva, pues se convirtió en la primera mujer e hija de inmigrantes en ocupar la vicepresidencia.