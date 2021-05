McDonald’s y BTS: lanza su Famous Meal junto a la banda de K-pop

A partir de este miércoles McDonald’s ofrecerá su nuevo menú Famous Meal que está dirigido especialmente para los fans del grupo de K-pop coreano BTS. Los consumidores de 50 mercados de la cadena de comida rápida podrán disfrutar de 10 McNuggets, unas papas fritas mediana, una Coca-Cola medianas además de ser acompañado por primera vez de las salsas coreanas Sweet Chili y Cajun.

McDonald’s también ofrecerá una línea de mercancía de edición limitada que incluye camisetas, sudaderas, accesorios y hasta un paraguas. La colección estará disponible a partir de la tarde de este miércoles y si deseas adquirir alguno de los artículos promocionales deberás descargar la aplicación Weverse Shop para hacer tus pedidos de los productos.

Durante el próximo mes la compañía de comida rápida también lanzará contenido digital de BTS que será distribuido de manera exclusiva a través de la aplicación de McDonald’s en Estados Unidos.

u🧈 believe it, the #BTSMeal is here pic.twitter.com/hiP05IU8eq

— McDonald’s⁷ (@McDonalds) May 26, 2021