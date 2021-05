Video: el sermón de LeBron James a Kentavious Caldwell Pope que refuerza su imagen de líder

LeBron James volvió a quedarse con la atención de los medios este martes. Y aunque tuvo un gran partido, lo que más dio de qué hablar fue su muestra de liderazgo en un tiempo muerto: “El Rey” motivó a Kentavious Caldwell-Pope a que lanzara, luego de que éste prefiriera pasar la pelota teniendo una clara oportunidad para probar con su tiro de tres puntos.

LeBron tomó por el pecho a Caldwell-Pope y le habló con franqueza para que quedara claro. Sus palabras fueron tan rápidas que apenas se logra entender una parte, la más importante: “¡Quiero que lances la pelota!“, señaló James.

“I WANT YOU TO SHOOT”

Unos segundos después, LeBron James complementaría sus palabras con el ejemplo práctico: aprovechó una cortina de Anthony Davis para lanzar sin oposición y sentenciar el partido ante Phoenix. Lakers igualó la serie 1-1. Podrían darle vuelta este jueves en Los Ángeles.

A través de Instagram, Kentavious Caldwell-Pope se mostró agradecido, reposteando stories acerca del encuentro que tuvo con LeBron. “Liderazgo, nada más que amor y respeto, hermano“, son las palabras que comentó el escolta angelino. Si de aquí en adelante “KCP” empieza a cobrar más protagonismo en el equipo, seguramente esta charla no pase desapercibida.

Looks like LeBron telling KCP he wants him to shoot meant a lot to him 💜💛 pic.twitter.com/ULrLMUSlHm

— Lakers Outsiders (@LakersOutsiders) May 26, 2021