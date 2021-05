Selena Gomez publica un tierno video de su infancia imitando a Britney Spears

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Selena Gomez compartió un video de su infancia en donde se le ve imitando a Britney Spears. El clip inédito en donde la cantante interpreta “Don’t Go Knockin’ on my Door”, sorprendió a sus fans y demostró que Selena siempre ha admirado a la Princesa del Pop.

“La admiración era real”, escribió la también actriz de 28 años en su publicación. En el video de pocos segundos se puede ver a una pequeña Selena Gomez interpretar el éxito del 2000. La entonces niña portó unos lentes morados a juego con el fondo animado.

La originaria de Texas siempre ha sido una gran admiradora de Britney y en más de una ocasión lo ha demostrado. En 2016 compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde decía que “técnicamente ya había hecho un dueto con Britney Spears”.

El clip fue compartido por la cuenta oficial de fans de Selena y la intérprete de “Toxic” respondió diciendo que técnicamente sí. “¿Pero cuándo vamos a trabajar en un dueto real?”, añadió a su tweet el cual causó la conmoción de los fans.

Technically, yes… But when are we working on our actual duet @selenagomez? 💋 https://t.co/fIKGC1IB0I — Britney Spears (@britneyspears) July 21, 2016

Lo cierto es que Selena y Britney comparten más de una similitud, ambas son grandes cantantes con millones de fans por todo el mundo, además iniciaron su carrera artística desde muy pequeñas.

Britney despegó con The Mickey Mouse Club y Selena inició su carrera en Barney & Friends, sin embargo adquirió gran popularidad al convertirse en chica Disney protagonizando la serie Los Hechiceros de Waverly Place.

Con el paso del tiempo han existido varios rumores de que podrían hacer una colaboración juntas sin embargo parece que los fans van a tener que seguir esperando debido a que actualmente Britney está lidiando con algunos problemas personales.

Selena recientemente anunció que actuará al lado de Marshmello y Khalid en la final de la UEFA Champions League y también regresará a la pantalla chica con la serie Inly Murders in the Building que se estrenará a través de Hulu.

Te podría interesar:

· Selena Gomez y Marshmello serán parte del show de la final de la UEFA Champions League

· Selena Gomez, Rosy McMichael y Addison Rae participan en el primer Festival de Belleza de YouTube

· Conoce la mansión de Calabasas que vende French Montana y que antes fue de Selena Gomez

· ¡Irreconocible! Selena Gomez luce radical cambio de “look”, ahora es rubia platinada