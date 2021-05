Gobernador de Idaho anula una prohibición de mandatos de mascarillas emitida cuando estaba fuera del estado

El gobernador de Idaho Brad Little derogó el viernes una orden ejecutiva que prohíbe los mandatos de uso de mascarillas por parte de las entidades estatales que la vicegobernadora Janice McGeachin había emitido un día antes, cuando Little estaba fuera del estado, marcando otra andanada abrasadora en la disputa entre los dos republicanos y alimentada por la respuesta al coronavirus en Idaho.

“La acción que tuvo lugar mientras viajaba esta semana no es de gobernador”, dijo Little en un comunicado. “La acción que tuvo lugar fue un truco político irresponsable y egoísta. Aprovechar la primera oportunidad para actuar en solitario sobre un tema polarizado y altamente politizado sin consultar con las jurisdicciones locales, los legisladores y el gobernador en funciones es, simplemente, un abuso de poder.”

Little continuó: “Este tipo de acción ejecutiva exagerada equivale a tiranía, algo a lo que todos nos oponemos. Qué irónico que la acción provenga de una persona que se ha quejado de la tiranía, la extralimitación ejecutiva y el equilibrio de poder durante meses”.

I do not like petty politics. I do not like political stunts over the rule of law. However, the significant consequences of the Lt. Governor’s flimsy executive order require me to clean up a mess.https://t.co/kDbQJ08wsc

