Pistolero que asesinó a 9 compañeros de trabajo en San José tenía bombas y 22,000 balas en su casa

Las autoridades encontraron este viernes muchos artefactos explosivos y miles de balas en la casa del hombre sospechoso de perpetrar el trágico tiroteo en San José que dejó un saldo de nueve hombres muertos.

La residencia de Samuel Cassidy ha sido un lugar de intensas investigaciones desde la mañana del miércoles, cuando ardió en llamas pocos minutos después de que el hombre de 57 años salió rumbo a su trabajo en la central ferroviaria de la Autoridad de Transporte del Valle del Silicón (VTA), donde ejecutó el tiroteo en contra de compañeros que presuntamente había seleccionado.

Home security video from a neighbor of Samuel Cassidy shows a man leaving the home this morning. The Chronicle could not immediately confirm the person was Cassidy. Read more: https://t.co/Az2Ku1hb3y pic.twitter.com/D6FfTxf6fD — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) May 27, 2021

Un video de seguridad de un vecino mostró el momento en que Cassidy metió una bolsa grande en su camioneta antes de marcharse y se presume que allí llevaba las armas que utilizó en el atentado. Un vecino grabó con su celular el incendio de la residencia.

#BREAKING Neighbor Doug Suh shot this video with his cell phone of ⁦@VTA⁩ shooting suspect’s home bursting into flames early this morning, about the same time the shooting began at the VTA Corp yard, 11 miles away. #abc7now pic.twitter.com/FZrrxezuCv — Laura Anthony (@LauraAnthony7) May 26, 2021

Un singular artefacto encontrado en el ático de la casa causó gran interés de los investigadores, que pensaron que se trataba de una bomba, pero luego determinaron que eran baterías con cables y que el objeto estaba “inerte”, informaron las autoridades según el diario The Mercury News. Fue detonado de manera segura por especialistas.

Las investigaciones han sido realizadas por la Policía de San José, el Sheriff del Condado Santa Clara, el FBI y otras agencias.

El Sheriff del Condado Santa Clara dijo en un comunicado que se encontraron en la casa “múltiples latas de gasolina, presuntas bombas Molotov, doce armas de fuego y aproximadamente 22,000 balas de varios tipos”.

Some of the weapons recovered from Sam Cassidy’s home by the Sheriffs Office are pictured here: pic.twitter.com/BE808RV4x6 — Len Ramirez (@lenKPIX) May 28, 2021

Las bombas Molotov -algunos medios dijeron que eran hasta 17- no explotaron durante el incendio de la casa ubicada sobre Angmar Court cerca de la Avenida McLaughlin. El fuego destruyó posible evidencia para determinar las razones del tiroteo, como por ejemplo laptops.

Entre los nueve hombres asesinados hay varios hispanos. La mayoría de ellos realizaban trabajos peligrosos para VTA, incluyendo las instalaciones de líneas eléctricas en las alturas.