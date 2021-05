Despiden en Houston a 11 oficiales de la cárcel por matar a golpes a un prisionero

TEXAS – El sheriff del Condado Harris, Ed González, reveló los resultados de una investigación que terminó con el despido de 11 empleados empleados por la muerte de un hombre que estaba recluido en la cárcel.

Además de los despidos, González informó que otros seis empleados de la Cárcel del Condado fueron suspendidos.

Los despidos fueron relacionados al caso de Jaquaree Simmons, de 23 años, quien sostuvo un altercado con varios guardias de la penitenciaría.

Jaquaree Simmons was found dead in February after an altercation with detention officers. Three months later, his death was ruled a homicide.​ https://t.co/Gago0mrOIQ

