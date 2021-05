Fotos: Muerte de joven madre durante cirugía estética destapa presunta narco clínica

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La muerte de una joven madre identificada como Hilary Heredia, durante una cirugía estética en una clínica de nombre Edybe ubicada en Ciudad de México, destapó que en el lugar varias mujeres relacionadas con el narcotráfico, en específico con el Cártel de La Unión Tepito, presuntamente se han realizado procedimientos estéticos en el lugar e incluso algunas de ellas han sido asesinadas o reportadas como desaparecidas.

A decir de denuncias, aparentemente el establecimiento ofrecía un paquete de cinco cirugías a buen precio y la joven quien además era madre de una niña le practicaron cuatro cirugías sin embargo, horas después murió en el lugar.

En redes sociales circula un mensaje en nombre de la víctima: “Hoy necesito pedir que alcen la voz por mí y por las que ya no están porque yo ya no puedo. Me arrebataron mis sueños, me cortaron mis alas, me interrumpieron la vida, nunca más llegaré a casa, nunca más veré a mi hija crecer, nunca cumpliré cada meta que tenía, mucho camino por recorrer, era trabajadora y un amor inmenso para repartir. Mi vida se vió truncada por una negligencia médica, tras un procedimiento estético realizado por Eduardo, quien es su perfil dice ser un médico certificado. Pseudo médico que tiene lista de negligencias sin justificación. Eduardo decidió dejarme en la plancha y huir al darse cuenta que había perdido la vida el lunes 24 de mayo, en la clínica EDYBE (sucursal de la colonia Moctezuma, en la Ciudad de México). Hoy les pido de corazón que no me olviden, que alcen la voz por mí, ayúdenme a que este tipo no siga haciendo las de las suyas. Ayúdame a pedir justicia, por mí, por mi niña, mi esposo y mi familia que están pasando por un inmenso dolor. Están haciendo notas donde me victimizan y quieren deslindarse después del irreparable e inmenso daño que me hicieron, hoy por mi queridas hermanas”, se lee en el mensaje.

Ante la muerte de , elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron a uno de los doctores en tanto que la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana (FGJCDMX) realiza las investigaciones correspondientes.

Clínica donde presuntamente se han operado mujeres relacionadas con narcos

Luego del fallecimiento de Hilary Heredia según el periodista mexicano Carlos Jiménez, en esa clínica varias mujeres relacionadas con el Cártel de La Unión Tepito se han operado en el lugar.

LAS CLIENTAS de LA CLÍNICA EDYBE

-Karina: desaparecida

-Valeria: acribillada

-Nayimbi: acribillada

-Elizabeth:detenida

-Aranza: su novio detenido…

Son algunas de LAS NOVIAS de LA UNIÓN q se operaron ahí.

Hoy una joven murió ahi, tras 4 cirugías estéticas.@FiscaliaCDMX ya indaga pic.twitter.com/pIz8qG3YtC — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 26, 2021

Junto a una fotografía con varias de las presuntas clientas del lugar mencionó a las mujeres: Karina, se reporta como desaparecida; Valeria, murió baleada; Nayimbi, también falleció durante un ataque con armas; Elizabeth, habría sido detenida; y en el caso del novio de una joven identificada como Aranza, de igual forma se encuentra tras las rejas.

