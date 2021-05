Video: piloto de Moto3 tuvo que ser trasladado en helicóptero tras sufrir un terrible accidente en competencia

Momentos de tensión se vivieron en circuito de Mugello. En la Moto 3 constantemente se ven terribles accidentes por la inexperiencia de los jóvenes pilotos. Sin embargo, un percance entre Jason Dupasquier y Ayumu Sasaki, les produjo una fuerte caída. El suizo de 19 años de edad se llevó la peor parte. Dupaquier tuvo que ser retirado en helicóptero directamente a un hospital.

Durante la clasificación de la Moto 3 en la curva 9, denominada Arribbiata, fue la zona donde el joven piloto suizo perdió el control de su motocicleta y cayó al suelo bruscamente. Tras de él lo seguía muy de cerca el japonés Sasaki, quién se vio afectado por su contrincante y también sufrió consecuencias en el incidente.

El nipón se encuentra bien, sin ninguna lesión considerable más allá de unos golpes. Sin embargo, Dupasquier recibió la peor parte y fue protagonista de unas preocupantes imágenes sobre la pista de Mugello. El suizo se quedó tendido sobre el asfalto. En la propia pista, el motociclista recibió atención médica por más de 20 minutos, mientras la competencia fue suspendida.

Jason Dupasquier has been airlifted to hospital after his horror crash no more information is publicly available on him. Dorna have confirmed Jeremy Alcoba and Ayumu Sasaki are ‘OK’. Please only take your news and information from trusted sources pic.twitter.com/5uJPDBKet1

— everythingmotoracing (@everythingmrace) May 29, 2021