Eiza González es una de las estrellas más taquilleras en Estados Unidos: “Esto va pa’ mis mexicanos y latinos”

Este fin de semana Eiza González celebró haberse convertido en una de las cinco estrellas más taquilleras de Hollywood en la actualidad.

Y es que, según los datos publicados por el portal The Numbers, la actriz mexicana ocupa el quinto lugar en la lista de celebridades que más boletos vendieron en los cines de Estados Unidos. Pero esto no es todo, ya que también se colocó como la primera mujer de la lista, sólo por debajo de actores de la talla de Will Smith, Liam Neeson, Tom Holland y Samuel L. Jackson, quien lidera la tabla.

“Esto va pa’ mis mexicanos y latinos, porque nos merecemos ser vistos. Y gracias a ustedes por el apoyo porque ustedes son los que van al cine“, dijo Eiza en un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter.

In box office based on the last three years. Esto va pa mis mexicanos y latinos. Por que nos merecemos ser vistos. Y GRACIAS a ustedes por el apoyo por que ustedes son los que van al cine https://t.co/ApSi72E7Rl pic.twitter.com/WXQfXgGCe3 — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) May 30, 2021

Mientras que en su perfil oficial de Instagram recordó todas las veces que lloró al escuchar que una mujer de origen latino, así como cualquier origen étnico o estereotipo relacionado con ella no podía ser protagonista, pero que eso no la desanimó y continuó creyendo en sí misma a pesar de que nadie más lo hizo.

“Puede que no sea grande para algunas personas, pero para mí es un momento que nunca pensé que vería. Esto es para mi gente, los mexicanos. Los latinos siempre creen. Porque otras personas se preocupan por nosotros y yo me preocupo por ti. Me siento muy orgullosa de esto”, dijo la actriz.

Según lo explica el portal especializado, dichos resultados provienen de las 100 mejores películas en las que el listado de estrellas tuvieron un papel principal en 2021 y los dos años anteriores.

Con 31 años de edad, Eiza González fue tomada en cuenta por sus actuaciones en las últimas 7 cintas en las que formó parte del elenco principal, entre las que se encuentran cintas como: “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” (Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw), con el personaje de Madame M., Maya Simmons en “Godzilla vs. Kong“, Darling en la cinta “Baby Driver” (Baby: El aprendiz del crimen), Nyssiana en “Alita: Battle Angel” (Battle Angel: La última guerrera), así como KT en la “Bloodshot“.