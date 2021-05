Fátima Molina recuerda el día en que un actor la discriminó por su apariencia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El pasado mes de febrero, tras el estreno de la telenovela ‘Te acuerdas de mí’, su protagonista Fátima Molina alzó la voz en contra de la discriminación de la que fue blanco, sin embargo, esta no ha sido la única ocasión en que fue señalada por su origen, rasgos y hasta color de piel; así lo compartió hace unos días.

Fue durante una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, en donde la estrella de televisión se sinceró con su público y habló de lo que pasó por su mente cuando recibió ataques racistas durante su participación como protagonista a lado de Gabriel Soto.

“Al principio cuando empecé a leer la serie de comentarios que me hacían en las redes, yo decía que esto ya era mucho, pues los mensajes hacia mí eran muy ofensivos, en los que me decían: ‘ubícate, tú tenías que haber sido la señora que tenía que haber limpiado, no puedes aspirar más que a ser la amiga, tu color es bastante sucio‘. Es doloroso ver ataques, pues eran más allá de una crítica haca mi trabajo o alguna actitud que haya podido tener, dije: ‘esto es grave‘”,explicó.

Y destacó lo desafortunado que es el hecho de que en pleno 2021 se siga hablando del color de piel y de los rasgos físicos con los que una persona nace, así como darle a una persona el valor más o menos por esa misma razón que ha sido motivo de guerras.

Aunque no recuerda haber recibido alguna ofensa de tal magnitud por parte del público, Fátima ya había pasado por otra situación similar, y es que, la actriz que ha participado en importantes proyectos como ‘Señora Acero’, ‘El Dandy’, ‘Te acuerdas de mí’ y recientemente ‘Quién mató a Sara’ y ‘Luis Miguel: La Serie’ recordó el terrible momento que vivió al principio de su carrera cuando sufrió discriminación por parte de un actor con quien compartía pantalla.

“Hace mucho cuando empecé en esto, un día estaba grabando, y me arreglaron muy bonita, me gustó mucho e hicieron mención de eso. Me dijeron que parecía una princesa. En eso un compañero actor dice, ‘Mmm, una princesa maya’. Yo no sabía qué decir porque no estás acostumbrado y nadie dijo nada, así quedó”, señaló.

Tras meditar acerca de dicho acontecimiento, asegura sentirse orgullosa de haber sido comparada con una “Princesa maya”, sin embargo, destaca que lo que le hizo sentir mal en ese momento fue la connotación con la que se hizo el comentario:

“Hoy lo pienso, y digo ‘Ay Fátima, por qué no volteaste y dijiste, a mucha honra pues sí, soy una princesa’, más azteca que maya por nuestras raíces. Pero hoy lo pienso y pudo ser un halago, debí haber dicho: ‘¡Claro que sí!'”.

Hace unos días, Fátima Molina se unió a otras estrellas como Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta, quienes forman parte de una importante campaña en la que promueven la desaparición de estereotipos y la discriminación por el color de piel.