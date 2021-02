Fátima Molina se defiende de quienes la discriminan por su físico: “Porque soy muy mexicana”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Durante los últimos días han circulado algunos rumores sobre un posible cambio de horario de la telenovela ‘Te Acuerdas de mí’, que recientemente se estrenó por Univision y se transmite en México de lunes a viernes por Las Estrellas en el horario estelar de las 9:30 p.m. y que de acuerdo a dicha información sería cambiada a las 6:30 p.m. en el horario que actualmente ocupa la telenovela ‘Fuego Ardiente’.

La información fue dada a conocer por el programa Radio Fórmula, en donde aseguraron que dicho cambio obedecía a que la actriz protagónica, Fátima Molina, no era del agrado del público debido a su aspecto físico: “Les molesta hasta el lunar de ella“, reveló el programa radiofónico.

Es por ello que la actriz recurrió a sus redes sociales para dar a conocer su postura y defenderse de las acusaciones.

El mensaje que fue compartido en su página de Facebook, así como en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la actriz dijo no estar enterada del supuesto cambio de horario, y tampoco de que ella fuera la causante de tal decisión por sus rasgos mexicanos.

“La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra novela de horario, no sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, ‘porque soy muy mexicana’. No lo sabía“, explicó la estrella de cine y televisión.

En cuanto a la discriminación por su aspecto físico, dijo estar orgullosa de sus características y lamentó que actualmente esas sean razones de peso para modificar un proyecto tan importante.

“Pero si eso llega a de ser real, que tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper los estereotipos qué ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión. Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos aspectos. No soy perfecta, lo sé. Pero ¿Quién lo es?, yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante“, agregó la actriz de 34 años.

Luego de dar a conocer su postura, la actriz recibió apoyo dentro de las mismas redes sociales, en donde la mayoría de comentarios aseguran su talento y belleza son indudables, y que ella no es la culpable de que la telenovela no cuente con la aceptación del público, señalando algunos usuarios que en realidad es culpa de Gabriel Soto, quien tiene una mala imagen tras los numerosos escándalos derivados de su relación con Irina Baeva.