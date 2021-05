El costo de la gasolina incrementará durante el Memorial Day; en Clifornia costará más de $4 por galón

El Memorial Day, por lo general, representa un día muy especial para todos los estadounidenses por su importancia histórica y de celebración, sin embargo millones de estadounidenses no verán esta fecha como un motivo de festejo, ya que los precios de la gasolina se irán al alza.

El alza representa en su nivel más alto en los últimos siete años. De acuerdo con la compañía GasBuddy California es el estado que tendrá el mayor incremento en todo el país con un costo de $4,20 dólares por galón. Esta situación puede impactar de forma considerable en los bolsillos de los californianos.

Irónicamente, la costa Oeste es la más afectada con el incremento de los precios del combustible, ya que estados como Nevada y Washington el precio de la gasolina será de $3,6 dólares, en tanto en Oregon y Utah se venderá en $3,4 dólares. Idaho Illinois y Pennsylvania $3,2 dólares.

Despues de California el estado donde se registra el aumento más severo lo representa Hawai con $3,9 dólares por galón. Para quienes viven en estos estados, los incrementos no son en lo absoluta una buena noticia.

El Memorial Day, por ser un día feriado en todo el país, se acostumbra que muchas familias estadounidenses viajen de un lugar a otro para visitar y reunirse con sus familiares, lo que representa llenar el auto de combustible. Dependiendo del traslado será el impacto a los bolsillos de las personas.

En contraste a las cifras que marcan los estados del Oeste, en entidadedes como Louisiana, Mississippi, Texas, Missouri, Oklahoma, Arkansas, Alabama, Kansas, Minnesota y Carolina del Sur los precios son notablemente más baratos, en promedio representan entre $2,71 y $ 2,84 por galón.

Quienes viven en estos estados y deciden viajar, llenar los tanques de sus autos no les representará un duro golpe a sus carteras. De acuerdo con GasBuddy el índice promedio nacional del costo de la gasolina representa alrededor de $3 dólares por galón.

De acuerdo con los economistas el alza en los precios de la gasolina se fueron al alza porque con la apertura de la economía y la reducción de las medidas sanitarias por todo el país, la demanda ha incrementado de forma considerable luego de que el confinamiento hiciera que la producción petrolera bajara.

Por medio de un tuit, el jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, Patrick De Haan, confirmó que la demanda previo al Memorial Day se estaba incrementando:

BREAKING: According to GasBuddy, Thursday US gasoline demand jumped 10.4% from the prior Thursday and sets a new Thursday record for highest post-COVID demand, up 11.0% over the average of the last four Thursdays. Memorial Day demand coming in hot!

— Patrick De Haan ⛽️📊 (@GasBuddyGuy) May 28, 2021