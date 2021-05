Sergio Mayer muestra las imágenes del accidente que sufrió en su casa: “Terminé cortándome un dedo”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Sergio Mayer compartió con sus seguidores de redes sociales algunas imágenes del accidente que sufrió en su casa mientras intentaba cortar un mango, pero desafortunadamente se terminó haciendo una aparatosa herida en la mano.

Fue con una serie de videos que publicó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, como el actor y actual diputado mexicano relató que a media noche, luego de su jornada de trabajo, sufrió tremendo susto mientras intentaba cortar un mango, sin embargo, el único resultado que obtuvo fueron varias cortaduras. Tal como lo mostró en un video y fotografía en las que se puede ver cómo quedó su mano ensangrentada luego de intentar cortar la fruta.

“Son las 12 de la noche, voy llegando de un día de trabajo, quise cortar un mango, pero me corté la mano. Terminé cortándome un dedo“, se escucha decir al ex Garibaldi mientras reveló las fuertes imágenes.

Las escandalosas imágenes que fueron retomadas por el perfil en Instagram del programa ‘Chisme No Like’ dividió opiniones, ya que no solo recibió mensajes en los que los seguidores le desearon pronta recuperación, sino que algunos más lo criticaron por no saber cortar un mango.

“Pues para que vean si así esta para cortar un mango como estará en el cargo que tiene en gobierno“, “Ni pa cortar un mango sirve“, “No se vaya a morir pobrecito“, “Los mangos no se cortan, se pelan“, “Tan grandote y no sabe pelear una fruta“, escribieron algunos internautas.