Armado hasta los dientes un hombre planeaba tiroteo masivo en un Walmart de Texas

TEXAS – Afortunadamente sus planes terroristas fueron frustrados por las autoridades de no haber sido así un hombre de Texas pudo haber protagonizado un tiroteo masivo en las instalaciones de un Walmart.

Las autoridades informaron que arrestaron a un hombre que supuestamente planeaba perpetrar un tiroteo masivo en un Walmart, y al registrar la casa del sospechoso se encontraron armas de fuego, municiones y materiales que los funcionarios describieron como “parafernalia de ideología radical”.

Coleman Thomas Blevins, de 28 años, fue arrestado en Kerrville y fue acusado de realizar una “amenaza terrorista para crear temor público de lesiones graves”, reportó la Oficina del Sheriff del condado de Kerr.

A man suspected of planning a mass shooting has been arrested in Texas after authorities intercepted a message that indicated he was 'preparing to proceed', the Kerr County Sheriff's Office has said.https://t.co/El5LoRcZuG

