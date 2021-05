Congresista latina Norma Torres acusa amenazas y agresiones de simpatizantes de Nayib Bukele

La representante demócrata Norma Torres (California) acusó que ella y su familia han sido víctimas de agresiones y amenazas por parte de simpatizantes del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“Llegaron aquí cerca de mi casa, al cruzar la calle, parecía que eran pandilleros, llamándole a mi esposo, haciéndoles esto (señal de cortar cabeza)”, dijo Torres a Telemundo. “Vienen directo de él, los que apoyan al presidente Nayib Bukele”.

Torres incluso dijo que las agresiones en su contra han escalado desde su confrontación en Twitter con el mandatario centroamericano, quien habría desatado “sus trolls” para acosarla.

“Su ejército de trolls cuando él los empujo que me comenzaran a atacar”, señaló. “Si se atreven a llegar a mi casa, yo me voy a defender y voy a defender a mi familia también”.

El reporte del periodista Javier Vega, corresponsal de Telemundo en Washington, D.C., retoma la discusión que Torres y Nayib tuvieron en Twitter, luego de que ella se refiriera a la corrupción en los países del Triángulo Norte, problema que ha empujado a una mayor migración irregular, como ocurrió a incios de este año.

“Presidente @nayibbukele – Lo dejaré calro. Esto es el resultado de dictadores narcisistas más interesados en su propio beneficio… mándame nuevos anteojos, quiero mirar el suficieminto de la gente en sus ojos”, dijo Torres a un Bukele molesto por el caso de unos niños migrantes que resultaron del Ecuador.

Sin embargo, en su respuesta al mandatario centroamericano, Torres compartió la foto del niño y su padre de El Salvador que murieron ahogados al intentar cruzar la frontera en junio de 2019.

Pres.@nayibbukele—I'll make it clearer. This is a result of narcissistic dictators like you interested in being “cool” while people flee by the 1000s & die by the 100s.

Send me a pair of glasses so I may see the suffering of your people through your eyes.https://t.co/eBCahxNzmM pic.twitter.com/F4O173fYcZ

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) April 2, 2021