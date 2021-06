Después de conseguir el título con Cruz Azul, Luis Romo aspira a ir a Europa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las asistencias milimétricas de Luis Romo para los delanteros de Cruz Azul ocasionaron estragos en las defensas rivales durante el Torneo Guard1anes 2021. El mediocampista de Sinaloa mejoró su nivel en la temporada en que la Máquina rompió la sequía de 23 años sin ganar títulos de liga.

Después de conseguir el campeonato número nueve para los Azules, Romo se integró a la Selección Mexicana de Fútbol que se prepara en Denver, Estados Unidos, para enfrentar a Costa Rica en las semifinales de la Concacaf Nations League.

A sus 25 años, Romo considera que está preparado para dar el salto a Europa. Así lo afirmó a TUDN desde los Estados Unidos: “Soy un jugador completo, mi cláusula no está tan alta para lo que hemos logrado y hoy no hay nada que se pueda palpar para salir pero ya estoy en el ojo de varios clubes, no me dicen cuales, pido que me digan cuando haya algo cercano, no me gusta distraerme antes de tiempo”.

Desde la directiva, y según palabras del mismo Romo, “(Los directivos de Cruz Azul) me han externado que para ellos también sería un sueño y existe esa posibilidad. Son personas muy amables que me ven triunfando fuera de México y eso me tiene muy tranquilo. Si llega una oferta que se acerque a la cláusula me den la oportunidad de salir y consolidarme como futbolista”.