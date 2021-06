Un bombero murió y otro resultó herido de gravedad en el tiroteo en estación de Agua Dulce

El tiroteo en la estación de bomberos de Agua Dulce dejó al menos un bombero muerto y otro herido, según confirmaron las autoridades en la tarde de este martes. El sospechoso es otro bombero veterano del condado que estaba fuera de servicio y que probablemente también murió.

El bombero fallecido era un especialista de 44 años, tal y como informaron las autoridades en la primera rueda de prensa de este martes, horas después del tiroteo. El personal de emergencia declaró su muerte en el lugar de los hechos, la estación 81 del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, ubicada en el valle de Santa Clarita.

Otro bombero víctima de los disparos fue trasladado inmediatamente al hospital y sometido a una operación. Ahora se encuentra en una situación crítica pero estable.

Las autoridades confirmaron lo que se había especulado hasta el momento: que la casa que apareció en llamas a 10 millas de la estación era propiedad de un veterano fuera de servicio del mismo departamento de bomberos. Un cuerpo fue hallado sin vida a las afueras de la casa, que quedó completamente devastada. El sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo que se cree que se trata del cadáver del bombero sospechoso, pero detalló que no se ha podido constatar la identidad.

“Es con gran pesar que el LACoFD confirma que un trágico tiroteo ocurrió aproximadamente a las 10:55 de la mañana de hoy en FS 81 en Agua Dulce”, publicó la agencia en Twitter. “El Departamento todavía está en el proceso de recopilar información adicional y está cooperando con las fuerzas policiales”, añadió.

