Video capta a transeúntes rescatando a una policía de San Francisco de un agresor en el Barrio Chino

Varios transeúntes fueron capturados el viernes en un video de vigilancia cuando rescataron a una oficial del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) momentos después de que fuera atacada violentamente por un individuo en el Barrio Chino de la ciudad, según Fox News.

La agente de policía respondió a una llamada sobre un individuo que estaba haciendo amenazas por motivos raciales.

El sospechoso fue identificado por la policía como Gerardo Contreras, de 33 años.

El video de vigilancia muestra a la oficial ordenando al hombre en el video que se ponga las manos en la cabeza. El hombre parece obedecer, pero cuando se le pregunta si tenía armas en su poder, se vuelve violento, como muestra el video.

Los videos muestran la violenta reacción del individuo contra la oficial que resultó en lesiones.

La intervención de varios transeúntes permitió que la policía fuera rescatada de su agresor y pudiera pedir ayuda.

“Things can go from OK to really bad in a split second.” Head of @SanFranciscoPOA speaks out after @SFPDCentral @SFPD officer is attacked by homeless man in Chinatown as she tries to detain him. Suspect in custody pic.twitter.com/4tE5u7zJpN

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) June 1, 2021