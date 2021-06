El hermano de Gael García demandará a Bella de la Vega por acusarlo de drogarse y tener una enfermedad mental

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace algunos días, la actriz Bella de la Vega (cuyo verdadero nombre es Margarita de la Vega) fue entrevistada en el programa de televisión “Ventaneando”, en el que comentó su ríspida relación con José Emilio García, medio hermano del actor Gael García e hijo de quien fuera su esposo, el director José Ángel García, fallecido en enero de este año. Las declaraciones de la también ex participante del reality show “Survivor” dieron mucho de qué hablar, pues acusó al joven de drogarse al frecuentar raves, gastarse el dinero que sería para una carrera como DJ y padecer del Trastorno Límite de la Personalidad.

Sin embargo, José Emilio (de 22 años) no se ha quedado callado, y el día de ayer acudió al programa “De primera mano”, conducido por Gustavo Adolfo Infante ejerciendo su derecho de réplica, para informar que interpondrá una demanda en contra de la viuda de su padre, argumentando que las declaraciones de ésta son totalmente falsas: “Para nada padezco de esa enfermedad, sólo consumo mariguana como uso recreativo y esporádicamente. Bella no es ni su nombre ni nada, es una mentirosa, miente en todo, no sé cuántos años se quita, tiene casi 50 años. Lo que más me duele es escuchar a esta señora diciendo que si mi papá no me daba dinero, yo me iba a matar; mi mamá sabe que si mi papá ganaba diez pesos, nueve me los daba a mí”.

El medio hermano de Gael García comentó que no ha hablado con éste desde el funeral de su padre, pero también aclaró que no tiene ningún tipo de relación con Bella de la Vega y se mantiene al margen: “Yo creo que Gael hace lo mismo, darle su espacio e ignorarla, al fin y al cabo nos está perjudicando a todos”. La abogada de José Emilio informó que se buscará la manera de demandar a la actriz por daño moral: “Estas acciones que ella ha tomado son muy sancionadas por la ley, porque está dañando cuestiones de derechos humanos como el derecho a la dignidad, al honor, y tomaremos cartas legales en el asunto”.

