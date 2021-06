La ciudad de San José ahora despierta con un terremoto de magnitud 3.6

El área de San José, California, sacudida desde la semana pasada por el tiroteo que causó la muerte de 10 hombres, se sacudió de manera literal este jueves por un terremoto de magnitud 3.6.

El temblor fue reportado a las 5:15 am con epicentro a unas 9 millas al este de San José y a 12 de Santa Clara. Tuvo una profundidad de 3.7 millas.

Good morning Northern California. Did you feel the M3.6 earthquake about 5 miles E of Alum Rock (near San Jose)? We hope everyone is safe. Learn more about the event at: https://t.co/SkZt4SOXO5 @Cal_OES @CalConservation pic.twitter.com/u30vZwdH6h

— USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) June 3, 2021